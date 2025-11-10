Соглашение о сотрудничестве подписали Армения и Дания

Во вторник, 11 ноября, прошла встреча глав МИД Армении и Дании Арарата Мирзояна и Ларса Лекке Расмуссена. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на страницах датского министерства в соцсетях.
"Укрепляем сотрудничество между нами (Дания и Армения – прим. ред.). Сегодня я встретился с моим армянским коллегой Араратом Мирзояном"
– Ларс Лекке Расмуссен
Он отметил, что в ходе встречи состоялось подписание нового соглашения о взаимодействии Копенгагена и Еревана.
"Мы подписали новое соглашение о сотрудничестве, которое знаменует собой важный шаг на пути к более тесному партнерству между нашими странами"
– глава датского внешнеполитического ведомства
В свою очередь, МИД Армении информирует, что министры поговорили об углублении партнерства между Арменией и Евросоюзом, учитывая также текущее председательство Дании в Совете ЕС.
Напомним, руководитель армянского внешнеполитического ведомства прибыл сегодня в Копенгаген с двухдневным визитом.