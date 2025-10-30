Соглашение о сотрудничестве в медицине подписали Ереван и Нью-Дели

Замглавы МИД Армении принял в пятницу в Ереване своего индийского коллегу. В ходе встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

В Ереване 7 ноября прошли 11-е политические консультации между МИД Армении и Индии. Об этом сказано в сообщении, распространенном армянским министерством.

Консультации состоялись под председательством замглавы внешнеполитического ведомства РА Мнацакана Сафаряна и и его индийского коллеги Сиби Джорджа.

Стороны поговорили о возможностях расширения сотрудничества Еревана и Нью-Дели в различных сферах – культуре, торговле, образовании, высоких технологиях и здравоохранении.

Кроме того, участники встречи оформили соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицины.