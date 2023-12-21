Вестник Кавказа

Сочинский аэропорт обслужил полмиллиона пассажиров за две недели

Сочинский аэропорт обслужил полмиллиона пассажиров за две недели
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Авиагавань Сочи приняла более 500 тыс пассажиров за первые две недели нового года. Также отмечен рост пассажиропотока в пригородных поездах курорта на 30%.

Сочи отмечает масштабный рост потока пассажиров в течение первых двух недель 2024 года. 

В частности, на 30% увеличилось количество путешественников, которые воспользовались пригородными поездами. 

В сочинские горнолыжные курорты электропоезда перевезли почти 70 тыс пассажиров. 
Такую информацию озвучили в администрации города. 

Уточняется, что сочинская авиагавань за этот же период приняла свыше 500 тыс человек, что на 11% больше, чем в прошлом году за аналогичный срок. 

Также власти курорта отметили, что на горнолыжные курорты проехали около 600 тыс автомобилей. В прошлом году этот показатель был ниже на 15%. 

На поездах дальнего следования в Сочи приехали больше полумиллиона отдыхающих.

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