Сочинский аэропорт обслужил полмиллиона пассажиров за две недели

Авиагавань Сочи приняла более 500 тыс пассажиров за первые две недели нового года. Также отмечен рост пассажиропотока в пригородных поездах курорта на 30%.

Сочи отмечает масштабный рост потока пассажиров в течение первых двух недель 2024 года.

В частности, на 30% увеличилось количество путешественников, которые воспользовались пригородными поездами.

В сочинские горнолыжные курорты электропоезда перевезли почти 70 тыс пассажиров.

Такую информацию озвучили в администрации города.

Уточняется, что сочинская авиагавань за этот же период приняла свыше 500 тыс человек, что на 11% больше, чем в прошлом году за аналогичный срок.

Также власти курорта отметили, что на горнолыжные курорты проехали около 600 тыс автомобилей. В прошлом году этот показатель был ниже на 15%.

На поездах дальнего следования в Сочи приехали больше полумиллиона отдыхающих.