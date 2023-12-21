В Сочи отметят юбилей Олимпиады

В начале февраля в Сочи пройдет более сотни мероприятий, посвященных юбилею Олимпиады 2014 года.

В Сочи масштабно отметят 10-летие проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года – празднования пройдут с 1 по 18 февраля, сообщила в своем Telegram-канале первый заместитель мэра города Светлана Калинина.

"На заседании организационного комитета по подготовке к празднованию десятилетнего юбилея зимних Игр в Сочи обсудили план мероприятий и готовность города. Главными местами празднования юбилея Игр станут Зимний театр и Южный мол"

- Светлана Калинина

По городским маршрутам уже ходят 79 рейсовых автобусов с олимпийской символикой, районы города-курорта украсили тематические зоны, флаги, талисманы и символы Олимпиады, передает "Интерфакс".

"Готовится 137 культурных мероприятий, включая флешмобы, тематические выставки, кинопоказы и концерты"

- Светлана Калинина

Программа празднований обширна – начнется она неделей "Олимпийского гостеприимства", которая пройдет с 1 по 7 февраля. Она включает в себя торжественные встречи и активности, в том числе – трансляцию тематических роликов на полусотне городских медиаэкранов и реализацию сувенирной продукции.

Главное действо развернется в среду, 7 февраля, когда по всему городу его жителям и гостям напомнят незабываемые моменты Олимпиады.

С 9 по 18 февраля на курорте пройдет Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта - на его горных трассах посоревнуются лучшие саночники и бобслеисты России, и не только.

"В спартакиаде поучаствуют более 2,5 тыс атлетов. На турнире разыграют свыше 108 комплектов наград в 14 олимпийских видах спорта. Спортсмены поборются в биатлоне, лыжных гонках, керлинге, конькобежном спорте, сноуборде, фигурном катании и хоккее с шайбой"

- Светлана Калинина