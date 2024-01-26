Сочинские горнолыжные курорты увеличили зону для катаний

На Красной Поляне открылся сноупарк, где любители экстрима смогут покататься на лыжах и сноубордах. Благодаря парку, увеличилась зона для катаний и появились дополнительные трассы для новичков и опытных спортсменов.

В сочинском горном кластере появился сноупарк, где все желающие могут насладить катанием на лыжах и сноубордах. Таким образом, места для катаний стало больше.

Новый парк разместился на высоте 1,3 тыс метров над уровнем моря.

Для любителей активного отдыха открылись две трассы – для новичков и более продвинутых пользователей. Трасса S подойдет для тех, кто только учится кататься, а маршрут M для профессионалов.

Кроме этого, для новичков на территории парка открыт учебный центр, где опытные тренеры смогут помочь совершить первый заезд.

Также соупарк оборудовали специальными трюковыми фигурами для более опытных спортсменов.