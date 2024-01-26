Сочи украсят сотней световых декораций к юбилею Олимпийских игр

Черноморский курорт будет масштабно украшен тематическими декорациями и иллюминацией в честь десятилетия зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

Власти Сочи намерены украсить город сотней огней и декоративными элементами к десятому юбилею Олимпийских и Паралимпийских игр. Информацию об этом в своем telegram-канале опубликовал глава города Алексей Копайгородский.

"К юбилею Зимней Олимпиады в Сочи и Всемирному фестивалю молодежи устанавливаем на курорте около сотни декоративных и световых конструкций"

– Алексей Копайгородский

Он также рассказал, что в городе регулярно обновляется система освещения и к каждому государственному празднику курорт облачается в тематические украшения.

Кроме этого, Копайгородский добавил, что установка городских декораций всегда согласовывается с жителями Сочи.

"На совещании поручил в Год транспорта и дорог на курорте разработать отдельный проект ночной иллюминации для автомобильных мостов и главных транспортных артерий Сочи. Наш город-курорт в любое время суток должен быть красивым и ярким"

– Алексей Копайгородский