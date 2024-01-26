Вестник Кавказа

Новый маршрут открыли в Сочи по олимпийским объектам

Новый маршрут открыли в Сочи по олимпийским объектам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристический маршрут, посвященный Олимпиаде, открылся сегодня в Сочи. Экскурсия включает 11 знаковых объектов и занимает около пяти часов.

Туристический экскурсионный маршрут "10 лет олимпийского сияния Сочи" открыли на курорте.

"Сегодня для студентов города провели первую экскурсию по новому маршруту "10 лет олимпийского сияния Сочи", соединяющему объекты олимпийского наследия"

– администрация города

Маршрут экскурсии включает 11 олимпийских объектов, в том числе в горном кластере, также в программу входит осмотр этнопарка "Моя Россия".

Маршрут протяженный, 55 км, экскурсия занимает около пяти часов.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2380 просмотров
реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы