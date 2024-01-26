Новый маршрут открыли в Сочи по олимпийским объектам

Туристический маршрут, посвященный Олимпиаде, открылся сегодня в Сочи. Экскурсия включает 11 знаковых объектов и занимает около пяти часов.
Туристический экскурсионный маршрут "10 лет олимпийского сияния Сочи" открыли на курорте.
"Сегодня для студентов города провели первую экскурсию по новому маршруту "10 лет олимпийского сияния Сочи", соединяющему объекты олимпийского наследия"
– администрация города
Маршрут экскурсии включает 11 олимпийских объектов, в том числе в горном кластере, также в программу входит осмотр этнопарка "Моя Россия".
Маршрут протяженный, 55 км, экскурсия занимает около пяти часов.