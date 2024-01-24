Единственную дорогу к Сочи масштабно реконструируют в этом году

На главной трассе Сочи впервые за долгое время почти полностью заменять дорожное покрытие. Ремонтные дороги будут вестись от Джубги до границы с Абхазией.

Одну из главных трасс Черноморского побережья в скором времени ждет масштабный ремонт. Дорожные работы будут проводиться от населенного пункта Джубга до госграницы с Абхазией. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор "Черноморье".

Отмечается, что обширные ремонтные работы будут проводиться в Туапсинском районе. Планируется заменить больше десятка участков дороги от Джубги до Сочи.

Также на протяжении всей магистрали Адлер–Красная Поляна будут заменены мачты дорожного освещения. Кроме этого, на этом направлении будут установлены новые светофоры.

Во время реконструкции дороги движение по ней не будет ограничено. В ночное время возможно введение реверсивной системы движения.

Завершить все ремонтные работы планируется до начала летнего сезона.