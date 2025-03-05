Вестник Кавказа

SOCAR построит новые газопроводы на освобожденных землях Азербайджана

SOCAR построит новые газопроводы на освобожденных землях Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
SOCAR создаст 4 газопровода в направлении Лачина, Шуши, Агдама, а также Кельбаджара.

Государственная нефтегазовая компания SOCAR займется модернизацией газовой инфраструктуры на освобожденных от армянской оккупации землях Азербайджана. Будут построены 4 магистральных газопровода в различных районах, поведал первый заместитель Управления экспорта газа Сархан Бабашов. 

В Лачинском районе предусмотрено строительство газопровода "Горадиз-Лачин", в Шушинском районе будет запущен газопровод "Беюк Бахманлы-Шуша", в Агдамском районе специалисты построят газовую ветку "Азадгарагоюнлу-Агдам", в Кельбаджарском районе будет введен в эксплуатацию "Агдам-Кельбаджар". 

Некоторые объектов газовой инфраструктуры практически построены. Так, в Физулинском районе на 99% готова газораспределительная станция, также высокая степень готовности у ГРС в Агдаме.

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