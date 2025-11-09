Вестник Кавказа

Снегопады замели две области в Восточном Казахстане

Снегопады замели две области в Восточном Казахстане
© Фото: пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана
Дорожные власти Абайской и Восточно-Казахстанской областей на востоке Казахстана закрыли проезд по всем дорогам из-за мощного снегопада, обрушившегося на регион нынешним вечером, откроют их не раньше завтрашнего утра.

Водители автотранспорта в двух регионах Казахстана сегодня вечером попали в непредвиденный затор – дорожные власти страны закрыли движение для всех видов транспорта на всех дорогах Абайской и Восточно-Казахстанской областей, сообщили в  "Казавтожоле", операторе казахстанских автодорог.

Из-за метели, снегопада, ограничения видимости и гололеда закрыты три участка дорог в Абайской и два - в Восточно-Казахстанской областях, отметили в компании, передает Sputnik Казахстан.

Тревожная ситуация складывается с погодными условиями и в Павлодарской области, однако пока дороги там еще открыты, предупредили водителей спасатели, призвав их быть осторожными в пути.

Если погодные условия за ночь улучшатся, открыть движение дорожные службы планируют завтра, 25 ноября, с 7 часов утра.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
705 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.