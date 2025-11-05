Вестник Кавказа

Непогода вызвала задержки рейсов в Астане

Непогода вызвала задержки рейсов в Астане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В аэропорту Астаны в воскресенье задерживаются десятки рейсов. Причиной стал сильный снегопад, который в настоящее время идет в городе.

Неблагоприятные погодные условия привели к задержкам рейсов в Астане. Об этом сказано в сообщении, распространенном 9 ноября казахстанской авиакомпанией Air Astana.

В настоящее время столицу республики накрыл сильный снегопад. 

"Авиакомпания Air Astana сообщает, что рейсы из Астаны задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий"

– пресс-служба авиаперевозчика

В Air Astana рекомендуют пассажирам проверять статус рейса на портале авиакомпании перед выездом в аэропорт.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
740 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.