Непогода вызвала задержки рейсов в Астане

В аэропорту Астаны в воскресенье задерживаются десятки рейсов. Причиной стал сильный снегопад, который в настоящее время идет в городе.

Неблагоприятные погодные условия привели к задержкам рейсов в Астане. Об этом сказано в сообщении, распространенном 9 ноября казахстанской авиакомпанией Air Astana.

В настоящее время столицу республики накрыл сильный снегопад.

"Авиакомпания Air Astana сообщает, что рейсы из Астаны задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий"

– пресс-служба авиаперевозчика

В Air Astana рекомендуют пассажирам проверять статус рейса на портале авиакомпании перед выездом в аэропорт.