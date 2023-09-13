Смог из Калмыкии окутал Астрахань

Жители Астрахани и Астраханской области жалуются на окутавший регион смог.
В Калмыкии произошел крупный природный пожар – полыхает камыш. Дым от пожара добрался до Астраханской области. Сегодня утром в Астрахани чувствовался сильный запах гари, а над городом сгустился смог. Спасатели предупредили, что из-за направления ветра, дым продолжит распространяться по городу.
«В связи с возгоранием камыша на территории Республики Калмыкия и складывающейся метеорологической обстановкой (юго-западный ветер) возможен запах гари в городе Астрахани и на территории Икрянинского, Лиманского, Приволжского, Камызякского, Красноярского районов»
– пресс-служба ГУ МЧС по региону
Многие жители Астрахани в соцсетях уже начали жаловаться на плохое самочувствие, также они говорят о том, что на улицах «невозможно дышать».