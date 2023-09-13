РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Смог из Калмыкии окутал Астрахань

Смог из Калмыкии окутал Астрахань
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жители Астрахани и Астраханской области жалуются на окутавший регион смог.

В Калмыкии произошел крупный природный пожар – полыхает камыш. Дым от пожара добрался до Астраханской области. Сегодня утром в Астрахани чувствовался сильный запах гари, а над городом сгустился смог. Спасатели предупредили, что из-за направления ветра, дым продолжит распространяться по городу.

«В связи с возгоранием камыша на территории Республики Калмыкия и складывающейся метеорологической обстановкой (юго-западный ветер) возможен запах гари в городе Астрахани и на территории Икрянинского, Лиманского, Приволжского, Камызякского, Красноярского районов»

– пресс-служба ГУ МЧС по региону

Многие жители Астрахани в соцсетях уже начали жаловаться на плохое самочувствие, также они говорят о том, что на улицах «невозможно дышать».

Запах гари в Северной Осетии: Роспотребнадзор не нашел причины смога

Запах гари в Северной Осетии: Роспотребнадзор не нашел причины смога

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1010 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version