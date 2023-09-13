Смог из Калмыкии окутал Астрахань

Опубликовано: 13:00, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители Астрахани и Астраханской области жалуются на окутавший регион смог.

В Калмыкии произошел крупный природный пожар – полыхает камыш. Дым от пожара добрался до Астраханской области. Сегодня утром в Астрахани чувствовался сильный запах гари, а над городом сгустился смог. Спасатели предупредили, что из-за направления ветра, дым продолжит распространяться по городу.

«В связи с возгоранием камыша на территории Республики Калмыкия и складывающейся метеорологической обстановкой (юго-западный ветер) возможен запах гари в городе Астрахани и на территории Икрянинского, Лиманского, Приволжского, Камызякского, Красноярского районов»

– пресс-служба ГУ МЧС по региону

Многие жители Астрахани в соцсетях уже начали жаловаться на плохое самочувствие, также они говорят о том, что на улицах «невозможно дышать».