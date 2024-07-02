Аэропорты Волгограда и Астрахани вернулись к работе

Около шести часов продлилась приостановка работы двух аэропортов Юга России. Авиагавани Волгограда и Астрахани, закрывшиеся ночью, вернулись к приему и отправке рейсов.

В ночь на вторник два южных аэропорта России приостановили работу для обеспечения безопасности, на данный момент аэропорты возобновили работу.

Ограничения работы воздушных гаваней Волгограда и Астрахани вступили в силу 9 июля 03:55 и в 09:35 были сняты, информирует Росавиация. Предпринятые меры были призваны обеспечить безопасность воздушных судов, был приостановлен прием и отправка самолетов.

"Ограничения сняты, аэропорт приступил к работе в штатном режиме, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов"

– Международный аэропорт Волгоград

Аналогичное заявление сделали в астраханском аэропорту, где было задержано несколько рейсов, в том числе один международный.