СМИ: сроки открытия границы Армении и Турции неизвестны

Когда откроется турецко-армянская граница, все еще неизвестно, пишут СМИ. Этому способствует мирный процесс между Баку и Ереваном.

Точные сроки открытия границы Армении и Турции неизвестны, заявил журналистам турецкий дипломатический источник.

Процесс нормализации отношений Анкары и Еревана идет параллельно с мирным процессом между Баку и Ереваном, добавил он.

"Как было заявлено господином президентом (Реджепом Тайипом Эрдоганом) процесс нормализации отношений Турции и Армении будет идти параллельно с мирным процессом между Баку и Ереваном"

- источник

Он подчеркнул в разговоре с изданием РИА Новости, что Турция видит позитивные шаги в этом направлении. По его словам, от подписания мирного соглашения между двумя странами выиграет весь регион.

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министр Армении Никола Пашиняна. По ее итогам, была подписана совместная декларация, подпись под которой также поставил президент США Дональда Трамп. Помимо этого, прошла процедура парафирования текста мирного договора, окончательно согласованного еще в марте.