СМИ: ЦАХАЛ нанесла удары по югу сектора Газа

Израильские военные нанесли авиа и артиллерийские удары к востоку и югу от города Хан-Юнис в секторе Газа, сообщают катарские СМИ.

Армия Израиля обстреляла несколько районов на территории сектора Газа к востоку и югу от города Хан-Юнис, передали в эфире катарского телеканала Al Jazeera. Удары были нанесены, несмотря на установленный режим прекращения огня.

Также сообщается об израильских авиаударах на палестинские районы к северо-востоку от города Рафах.

О последствиях и повреждениях после атаки ЦАХАЛ информация уточняется.

Напомним, что режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября текущего года, разработанный в рамках реализации первого этапа мирного плана, предоставленного американским президентом Дональдом Трампом.