СМИ: ближневосточный конфликт образовал затор в Персидском заливе

Судовладельцы сообщили о проблемах в Персидском заливе из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Они привели к затору, который достиг тысячи судов.

Эскалация ситуации на Ближнем Востоке создала определенные проблемы для судоходства в Персидском заливе, где с прошлой недели образовалась пробка из почти тысячи судов, сообщили в S&P Global, ссылаясь на участников рынка.

Один из источников отметил, что неспокойная ситуация в регионе вынудила судовладельцев ограничить транзит только дневным временем. Помимо этого, имеющиеся проблемы в работе навигационных систем повысили риск столкновения судов.

"Сейчас речь идет не только об опасениях возможных атак на суда, но и о непосредственной проблеме – как вывезти последние партии грузов из Персидского залива. Мы можем использовать лишь окно в 16-18 часов в сутки для передвижения вместо обычных 24 часов, что создает заторы из судов"

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Другой источник передал, что проблемы с GPS стали крайне частым явлением. Из-за этого со многими судами не удается связаться.

Напомним, что 13 июня Израиль атаковал территорию Ирана с целью ликвидировать ядерный потенциал страны. В ночь с 21 на 22 июня произошел еще один виток эскалации, когда ВВС США атаковали иранские предприятия по обогащению урана.