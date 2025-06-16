На возможное закрытие Ормузского пролива Ираном отреагировали в ЕС

В Европейском союзе прокомментировали возможное закрытие Ормузского пролива Ираном. Ранее сообщалось, что иранское руководство готово пойти на этот шаг после ударов, нанесенных США по ядерным объектам Исламской Республики.

Закрытие Ормузского пролива Ираном представляет огромную угрозу. Об этом перед встречей глав МИД стран Евросоюза заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Главы МИД ЕС сосредоточены на дипломатическом решении. Их особенно заботит угроза эскалации, последствия которой могут быть огромны, в особенности закрытие Ормузского пролива Ираном представляет огромную угрозу и не будет хорошо ни для кого"

– руководитель дипслужбы ЕС

Каллас также выступает за введение новых ограничительных мер против Исламской Республики. По ее словам, это необходимо сделать в целях предотвращения возможного возобновления ядерной программы ИРИ.

Напомним, в минувшие выходные США ударили по ядерным объектам Ирана. В Вашингтоне отмечают, что полностью уничтожили их. В то же время в МАГАТЭ сообщили, что пока сложно точно оценить урон, нанесенный ядерным объектам Исламской Республики.