Смертельная экскурсия по коллектору: четыре человека погибли в Москве

Опубликовано: 19:19, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Число жертв трагедии, произошедшей накануне в коллекторе в Москве, достигло четырех. Именно столько тел обнаружено на данный момент. Остальные участники экскурсии по коллектору Неглинки числятся пропавшими без вести.

Четвертый погибший во время оказавшейся смертельной экскурсии по подземным коллекторам найден в Москве-реке, рассказали в столичных экстренных службах.

Тело мужчины было найдено у причала, расположенного в парке Зарядье неподалеку от Кремля. Оно находилось под знаменитым "парящим" мостом, пишет ТАСС.

Как экскурсия по коллектору обернулась трагедией

Диггеры отправились в поход по коллекторам накануне, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды: синоптики обещали в Москве сильный ливень.

Из-за сильных осадков уровень воды в тоннеле резко поднялся, так что шансов выжить у тех, кто находился под землей, не было.

Среди трех погибших один несовершеннолетний. Точное число участников экскурсии неизвестно.

Правоохранители открыли уголовное дело. Организатор аттракциона задержан.