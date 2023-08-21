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Смертельная экскурсия по коллектору: четыре человека погибли в Москве

Смертельная экскурсия по коллектору: четыре человека погибли в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Число жертв трагедии, произошедшей накануне в коллекторе в Москве, достигло четырех. Именно столько тел обнаружено на данный момент. Остальные участники экскурсии по коллектору Неглинки числятся пропавшими без вести.

Четвертый погибший во время оказавшейся смертельной экскурсии по подземным коллекторам найден в Москве-реке, рассказали в столичных экстренных службах.

Тело мужчины было найдено у причала, расположенного в парке Зарядье неподалеку от Кремля. Оно находилось под знаменитым "парящим" мостом, пишет ТАСС.

Как экскурсия по коллектору обернулась трагедией

Диггеры отправились в поход по коллекторам накануне, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды: синоптики обещали в Москве сильный ливень.

Из-за сильных осадков уровень воды в тоннеле резко поднялся, так что шансов выжить у тех, кто находился под землей, не было.

Среди трех погибших один несовершеннолетний. Точное число участников экскурсии неизвестно.

Правоохранители открыли уголовное дело. Организатор аттракциона задержан.

Жара сменились холодом и дождями в Москве

Жара сменились холодом и дождями в Москве

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