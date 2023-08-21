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Жара сменились холодом и дождями в Москве

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© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В понедельник, 21 августа, воздух в Москве прогреется до + 22 градусов. Будет облачно с прояснениями и тихо: ветер не разгонится быстрее, чем на 2,5 м/с.

После длительной жары, когда столбики московских термометров дотягивались до +30 градусов, в столичный регион пришло похолодание, начались дожди.

В настоящее время в Москве +16 градусов, синоптики обещают, что днем воздух прогреется до +22 градусов. Дождливая погода же продержится до среды.

В ночные часы прогнозируется похолодание до +14 градусов.

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