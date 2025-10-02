Вестник Кавказа

Школы Ессентуков проверили на предмет минирования

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты не нашли взрывчатых устройств в двух общеобразовательных школах Ессентуков. Ранее сегодня неизвестные сообщили об их минировании.

В Ессентуках поступило анонимное сообщение о минировании двух городских школ. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 7 ноября на страницах в соцсетях главы города Владимира Крутникова.

Он подчеркнул, что специалисты проверили оба учреждения и не обнаружили никаких подозрительных предметов.

"Обе школы проверены, информация о минировании не подтверждена"

– Владимир Крутников

Ранее сегодня сообщалось, что в Ессентуках поступила информация о минировании школ №1 и №10.

