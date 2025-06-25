Вестник Кавказа

Сколько туристов приняли санатории Дагестана за первые 4 месяца 2025 года?

Сколько туристов приняли санатории Дагестана за первые 4 месяца 2025 года?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанские санатории за первые четыре месяца текущего года приняли 4,5 тыс отдыхающих, что является третьим показателем в Северо-Кавказском федеральном округе.

Лидером по количеству гостей на Северном Кавказе стал Ставропольский край. Уточняется, что данный регион разместил в своих санаториях 256 тыс отдыхающих.

Следом за Ставропольем расположилась Кабардино-Балкария. Известно, что в оздоровительных курортах этой республики с января по апрель 2025 года зарегистрировано 16 тыс гостей.

Тройку лидеров в СКФО занимает Дагестан. Динамика роста в регионе относительно невелика и составляет порядка 0,7%, сообщает РИА "Дагестан".

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