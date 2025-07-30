Ситуацию вокруг ядерной программы обсудили главы МИД Ирана и Франции

Глава МИД Ирана в ходе поездки во Францию провел переговоры с местным коллегой. Одной из обсуждаемых на встрече тем стала ситуация вокруг ядерной программы.

В Париже состоялась встреча глав МИД Франции и Ирана Жана-Ноэля Барро и Аббаса Аракчи. Об этом сказано в сообщении, распространенном 26 ноября иранским министерством.

В ходе переговоров обсуждался целый ряд важных тем, в том числе ситуация вокруг иранской ядерной программы, украинское урегулирование и безопасность на Ближнем Востоке.

Как отмечается, министры обратили внимание на важность ответственных шагов, направленных на снижение напряженности и укрепление мира.

Руководитель иранского внешнеполитического ведомства указал на серьезный подход Исламской Республики к переговорам, нацеленным на выстраивание доверия по отношению к характеру иранской ядерной программы. Он подчеркнул, что Соединенным Штатам следует отказаться от своего максималистского подхода в этом вопросе.