Западу необходима ядерная сделка с Ираном - Тегеран

Для решения ситуации с иранской ядерной программой западным странам нужна ядерная сделка, заявил бывший вице-президент Ирана. Он добавил, что сделка будет заключена, но при условии сохранения права Ирана на мирный атом.

Страны Запада хотят заключить с Ираном соглашение по ядерной программе для урегулирования ситуации, считает экс вице-президент ИРИ Амир Хосейн Газизаде Хашеми, занимавший пост с 2021 по 2024 год.

"Несомненно, западным странам нужно соглашение с Ираном. Сделка обязательно будет заключена, но только когда Запад поймет, что невозможно отобрать у Ирана его неотъемлемое право (на развитие мирного атома)"

– Хашеми

Он добавил, что Тегерану следует расширять социально-экономический и военный потенциал, укреплять международное сотрудничество, тогда у Израиля и США не будет меньше желания наносить удары по Ирану.