Вестник Кавказа

Ситуацию на Ближнем Востоке обсудили Путин и Нетаньяху

Ситуацию на Ближнем Востоке обсудили Путин и Нетаньяху
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России пообщался сегодня по телефону с израильским премьером. Стороны обсудили ряд важных вопросов, включая недавнюю эскалацию между Израилем и Ираном.

В понедельник, 28 июля, президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Об этом сказано на сайте Кремля.

Центральной темой беседы стали последние события на Ближнем Востоке.

"Владимир Путин, в частности, акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, укрепления ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения"

– пресс-служба Кремля

Одной из обсуждаемых тем стала недавняя эскалация конфликта между Израилем и Ираном

Собеседники также договорились о продолжении диалога по актуальным международным темам и вопросам двусторонней повестки дня.

Напомним, конфликт Израиля и Ирана обострился после атаки ВВС еврейского государства на военные и ядерные объекты Исламской Республики, совершенной в ночь с 12 на 13 июня. Ответ Ирана последовал в течение следующих 24 часов. Через неделю после этого атаку на ядерные объекты Ирана совершили уже Соединенные Штаты, а спустя всего несколько дней после этого Израиль и Иран договорились о прекращении огня.

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