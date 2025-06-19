Ситуацию на Ближнем Востоке обсудили Путин и Нетаньяху

В понедельник, 28 июля, президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Об этом сказано на сайте Кремля.
Центральной темой беседы стали последние события на Ближнем Востоке.
"Владимир Путин, в частности, акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, укрепления ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения"
– пресс-служба Кремля
Одной из обсуждаемых тем стала недавняя эскалация конфликта между Израилем и Ираном
Собеседники также договорились о продолжении диалога по актуальным международным темам и вопросам двусторонней повестки дня.
Напомним, конфликт Израиля и Ирана обострился после атаки ВВС еврейского государства на военные и ядерные объекты Исламской Республики, совершенной в ночь с 12 на 13 июня. Ответ Ирана последовал в течение следующих 24 часов. Через неделю после этого атаку на ядерные объекты Ирана совершили уже Соединенные Штаты, а спустя всего несколько дней после этого Израиль и Иран договорились о прекращении огня.