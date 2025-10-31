Сергей Шойгу призвал к активизации "3+3"

Настало время для превращения площадки "3+3" в постоянно работающий формат регионального взаимодействия на Южном Кавказе, заявил Сергей Шойгу на встрече с коллегами из стран СНГ в Москве.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, выступая на тринадцатом саммите секретарей Совбезов стран СНГ в Москве, обратил внимание на необходимость наладить постоянную работу площадки "3+3" для дальнейшей нормализации ситуации на Южном Кавказе.

Часть своей речи на саммите секретарей Совбезов Сергей Шойгу уделил оценке положения дел в кавказском регионе, подчеркнув устойчивые тенденции улучшения обстановки и в то же время отметив, что в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе должны быть в первоочередном порядке задействованы региональные игроки.

"В этом контексте важно возобновить работу консультативно-региональной группы платформы "3+3""

– Сергей Шойгу

Также секретарь Совета безопасности РФ указал на потребность в разблокировании транспортных коммуникаций на Южном Кавказе в соответствии с результатами работы трехсторонней межправкомиссии России, Азербайджана и Армении.

Отметим, что в сегодняшнем саммите участвуют коллеги Сергея Шойгу из Азербайджана и Армении Рамиль Усубов и Армен Григорян.