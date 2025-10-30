Вестник Кавказа

В Алматы состоялось заседание Совета министров обороны СНГ

В Алматы состоялось заседание Совета министров обороны СНГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане сегодня прошло заседание Совета министров обороны стран СНГ. Москву представлял глава оборонного ведомства РФ Андрей Белоусов.

В Алматы сегодня состоялось заседание Совета министров обороны стран СНГ, передает Минобороны Казахстана. 

Согласно информации ведомства, мероприятие посетили главы оборонных ведомств РФ, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. На заседании также присутствовал секретарь Совета министров обороны СНГ.

Были достигнуты договоренности относительно плана действий на грядущий год и углубления партнерства в оборонной сфере. Данные договоренности были закреплены подписанием официальных документов.

Перед заседанием министры посетили парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, где прошла церемония возложения венков к мемориалу "Вечный огонь".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1220 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.