В Алматы состоялось заседание Совета министров обороны СНГ

В Казахстане сегодня прошло заседание Совета министров обороны стран СНГ. Москву представлял глава оборонного ведомства РФ Андрей Белоусов.
В Алматы сегодня состоялось заседание Совета министров обороны стран СНГ, передает Минобороны Казахстана.
Согласно информации ведомства, мероприятие посетили главы оборонных ведомств РФ, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. На заседании также присутствовал секретарь Совета министров обороны СНГ.
Были достигнуты договоренности относительно плана действий на грядущий год и углубления партнерства в оборонной сфере. Данные договоренности были закреплены подписанием официальных документов.
Перед заседанием министры посетили парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, где прошла церемония возложения венков к мемориалу "Вечный огонь".