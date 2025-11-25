Сергей Рябков "Вестнику Кавказа": развитие отношений России с Турцией только начинается

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков оценил для "Вестника Кавказа" текущее состояние и перспективы развития контактов России с Турцией. Рябков особо отметил здравый подход Анкары к выстраиванию отношений с Москвой.

(ЭКСКЛЮЗИВ)

У отношений России и Турции исключительно позитивные перспективы, рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, говоря о текущем состоянии российско-турецких связей.

Замминистра подчеркнул, что у сотрудничества двух стран есть прочная основа в виде продуктивного политического диалога, обеспечивающая развитие экономического партнерства на годы и десятилетия вперед.

"Есть нюансы и определенные нестыковки, в том числе в восприятии серьезных международных проблем. Это нормально. Зрелые отношения между странами, тем более между такими, как Россия и Турция (ведь Турция – это член НАТО), предполагает, что не бывает все безоблачно и есть повод для того, чтобы продолжать обсуждения", - обратил внимание Сергей Рябков.

"В хорошем контакте находятся все звенья нашего государственного аппарата, а также экономический блок. Разумеется, наши лидеры постоянно в диалоге. Я хочу сказать, что у нас не просто не исчерпан потенциал, а мы только-только приступаем к реализации того, что возможно в наших отношениях с Турцией", - отметил замглавы МИД РФ.

Сергей Рябков добавил, что "зерновая сделка", в которой ранее участвовали Россия и Турция, скорее всего, не будет восстановлена. При этом у государств есть понимание, что в сфере продовольственной безопасности необходимы действенные, работоспособные усилия.

Замминистра напомнил, что "зерновая сделка" была остановлена из-за действий Евросоюза. "ЕС саботировал реализацию целой серии планов, которые помогали бы выравниванию ситуации на продовольственных рынках и, главное, давали бы возможность странам и людям, особо нуждающимся в продовольствии по приемлемым ценам, получать его из России", - сказал он.

"Но ничего, мы продолжим соответствующую работу с теми странами в мире, кто проявляет здравый, вменяемый, конструктивный подход, кто стремится к нормальному партнерству без геополитических и иных идеологических наслоений. Турция в числе именно таких стран", - заключил Сергей Рябков.