Сенат США приступит к работе над новыми антироссийскими ограничениями

Сенат США начнет рассмотрение законопроекта о санкциях против России. Ранее Дональд Трамп заявлял, что не знает, поддерживает ли закон об ужесточении ограничений.

Американский Сенат в течение месяца приступит к рассмотрению законопроекта о введении новых антироссийских ограничений, сообщил лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн.

Руководитель большинства заявил, что планируется предоставить американскому лидеру Дональду Трампу все необходимые инструменты, "чтобы принудить Россию к переговорам".

Подчеркивается, что данный законопроект включает в себя 500-процентный тариф для государств, которые закупают нефть, газ, уран и другие товары из России.

Ранее президент США сказал, что не знает, поддерживает ли он законопроект об ужесточении ограничений против России.