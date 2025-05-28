Вестник Кавказа

США подготовили новый пакет санкций против РФ

США подготовили новый пакет санкций против РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон подготовил новый пакет антироссийских санкций, в администрации ждут решения Трампа.

Власти США подготовили новый пакет санкций против России, решение о принятии новых рестрикций остается за президентом Дональдом Трампом. Санкционные меры затрагивают банковский и энергетический сектора, сообщает Reuters. 

"Чиновники США приготовили новые экономические санкции против России, в том числе меры в банковском и энергетическом секторах. Они говорят, что пакет санкций готов к внедрению на основе указа Трампа"

– Reuters

Издание Wall Street Journal ранее опубликовало информацию о намерении Трампа ввести санкции против Москвы на этой неделе. 

Ранее Дональд Трамп заявил, что не спешит вводить санкции против РФ из-за стремления не нанести ущерб перспективам урегулирования конфликта на Украине.

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