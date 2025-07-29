Семейный отдых в Турции потерял популярность у российских туристов осенью

ОАЭ обошел Турцию по спросу у российских туристов, отдыхающих с детьми, в сентябре. В первую пятерку также пошли Казахстан и Армения.

В сентябре спрос российских туристов, путешествующих с детьми, на бронирование отелей в Турции снизился почти в два раза по сравнению с прошлогодними показателями, согласно результатам исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

"Интерес к семейному отдыху в Турции упал почти в два раза, и страна с первой строчки сместилась на четвертую с долей 6,1%"

- исследование

Большей популярностью стал пользоваться семейный отдых в ОАЭ: доля направления составила 14,3%, за год спрос подскочил в 7,5 раза. Кроме того, туристов интересуют Казахстан (10,2%) и Армения (8,2%). Пятерку замыкает Таиланд (6%).

В сентябре 2024 года российские туристы с детьми в основном отдыхали в Грузии, Италии и Испании, которые не попали в рейтинг в текущем году.

Самым востребованным городом в России для семейных каникул в сентябре стал Адлер, передали в ТАСС, ссылаясь на данные исследования.