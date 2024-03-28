Сегодня день рождения народного артиста Азербайджана и СССР Муслима Магомаева

17 августа – день рождения всеми любимого народного артиста Азербайджана и СССР Муслима Магомаева. Ему бы исполнилось 83 года.

Он родился в 1942 году в Баку в семье, тесно связанной с творчеством: его дед был известным азербайджанским композитором, отец – театральным художником, а мать – актрисой. С юных лет он проявил музыкальные способности и в итоге окончил Бакинскую консерваторию. Он прославился после успешного выступления на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки.

Обладатель мощного баритона и яркой сценической харизмы, Магомаев одинаково блистал и в опере, и на эстраде. Он исполнял партии в операх Верди, Чайковского, Бизе, а также покорил слушателей миллионами лирических и патриотических песен. Его концерты в Москве и за рубежом неизменно проходили с аншлагами, а пластинки расходились рекордными тиражами.

Помимо вокала, Муслим Магомаев пробовал себя как композитор и киноактер. Его собственные песни и саундтреки к фильмам стали настоящими хитами. В 1973 году он получил звание Народного артиста СССР.

Творчество артиста возвысило советскую эстраду и оставило уникальный след в музыкальной культуре. Его голос и песни продолжают жить в сердцах поклонников, а имя остается символом таланта и красоты в искусстве.