Саудовский принц отправится в США подписывать оборонный пакт – СМИ

Саудовская Аравия и США обсуждают возможность подписания оборонного соглашения. Подписать документ представители двух стран могут уже в ноябре.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман посетит Соединенные Штаты в середине ноября. Об этом сообщают осведомленные источники.

По данным CBS, поездка запланирована на 18-е ноября.

Предыдущий визит наследного принца королевства в Белый дом состоялся 7 лет назад. После этого лидеры двух стран встречались в мае 2025 года, когда президент США Дональд Трамп совершал турне по странам Ближнего Востока.

Ожидается, что на ноябрьской встрече будет обсуждаться обмен военной информацией и данными разведки между Эр-Риядом и Вашингтоном.

В конце прошлой неделе газета The Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что в настоящее время страны обсуждают оборонное соглашение, которое будет включать усиление взаимодействия в военной сфере и в области разведданных.