Саудовская Аравия примет участие в ПМЭФ в июне

В ПМЭФ 2025 в Петербурге участие будет принимать Саудовская Аравия. Это подтвердил посол Королевства, который сейчас участвует в форуме "Россия - Исламский мир" в Казани.

В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который будет проходить в следующем месяце в Санкт-Петербурге примут участие представители Саудовской Аравии, сообщил посол Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад, выступая на форуме "Россия - Исламский мир" в Казани.

"Мы будем участвовать в петербургском форуме"

– посол

Также Саудовская Аравия подтвердила намерения развивать отношения с Россией в области культуры и в социальной сфере. В будущем году дипломатическим отношения между Российской Федерацией и Саудовской Аравией исполнится 100 лет.

Темой ПМЭФ в этом году стало "Общие ценности - основа роста в многополярном мире", форум откроется 18 июня.