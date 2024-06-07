Вестник Кавказа

Саудовская Аравия примет участие в ПМЭФ в июне

Саудовская Аравия примет участие в ПМЭФ в июне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ПМЭФ 2025 в Петербурге участие будет принимать Саудовская Аравия. Это подтвердил посол Королевства, который сейчас участвует в форуме "Россия - Исламский мир" в Казани.

В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который будет проходить в следующем месяце в Санкт-Петербурге примут участие представители Саудовской Аравии, сообщил посол Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад, выступая на форуме "Россия - Исламский мир" в Казани.

"Мы будем участвовать в петербургском форуме"

– посол

Также Саудовская Аравия подтвердила намерения развивать отношения с Россией в области культуры и в социальной сфере. В будущем году дипломатическим отношения между Российской Федерацией и Саудовской Аравией исполнится 100 лет.

Темой ПМЭФ в этом году стало "Общие ценности - основа роста в многополярном мире", форум откроется 18 июня.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
745 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.