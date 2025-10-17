Саудовская Аравия объявила о начале приема документов на хадж

Министерство хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия сегодня начало прием документов на хадж – за поездку в святые места в будущем 2026 году верующим из Азербайджана придется заплатить 6100 долларов.

В Саудовской Аравии с сегодняшнего дня, 22 октября, начался прием документов от желающих совершить хадж в святые для всех мусульман места – Мекку и Медину, сообщило министерство хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия.

Азербайджан установил стоимость пакета хаджа на одного человека, сообщил начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК), руководитель электронной системы хаджа Вусал Джахангири, передает Trend.

"Учитывая многочисленные обращения граждан, УМК начало прием документов для желающих совершить хадж, установив стоимость пакета хаджа на одного человека на 2026 год в размере $6100"

- Вусал Джахангири

Добираться до Мекки и Медины верующие будут воздушным транспортом. В УМК перечислили пакет необходимых для этого документов, напомнив: количество мест ограничено, поэтому ожидается, что прием документов пройдет в короткие сроки.