Самозанятые пополнили бюджет Северной Осетии на 170 млн рублей

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году отчисления самозанятых в Северной Осетии оказались почти вдвое больше, чем в прошлом году, и превысили 170 млн рублей.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о значительном росте налоговых отчислений самозанятых в региональный бюджет в 2025 году.

За январь-сентябрь этого года отчисления составили свыше 170 млн рублей, за тот же период прошлого года – 93,5 млн рублей, таким образом рост составил 80%. В целом отчисления увеличиваются ежегодно.

"Ежегодно эта сумма увеличивается: в 2021 году объем поступлений составил 14 млн рублей, в 2022 – 40,3, в 2023 – 80,6, а в 2024 году бюджет республики получил от самозанятых 137 млн рублей"

– Сергей Меняйло

Всего в республике оформлены более 64 тыс самозанятых, которые платят налог с доходов в размере 4-6%.

