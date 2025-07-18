Самолеты из Иордании и ОАЭ сбросили 25 тонн гумпомощи для жителей Газы

Из-за критической гуманитарной ситуации в Газе к помощи населению подключилась транспортная авиация нескольких государств.

Как информируют СМИ, транспортные самолеты из Иордании и ОАЭ осуществили сброс гуманитарных грузов для населения Газы.

Сообщается, что грузы были сброшены с двух самолетов Иордании, а также одного воздушного судна ОАЭ.

Также партия грузов была доставлена по воздуху самолетами ВВС Израиля.

Напомним, что 27 июля в Газе был объявлен гуманитарный режим прекращения огня для доставки грузов населению палестинского анклава.