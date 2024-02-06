Самолет "Победы" в Ставрополь задел взлетную полосу Шереметьево

Самолет рейса авиакомпании "Победа", сегодня утром вылетавший из столичного аэропорта Шереметьево по маршруту Москва-Ставрополь, задел хвостовой частью взлетную полосу, сообщил Telegram-канал "Авиаторщина".
"Инцидент произошел сегодня утром с Boeing 737-800 (RA-73241), выполнявшим рейс DP6919 из Москвы в Ставрополь. Так называемый Tail Strike случился при взлете из Шереметьево"
- Telegram-канал "Авиаторщина"
Впрочем, удара хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу пилоты "Победы" даже не почувствовали, а продолжили полет, ничего не подозревая.
Узнали они о произошедшем лишь в аэропорту Минеральных Вод, куда самолет перенаправили из-за тумана в Ставрополе: при осмотре авиалайнера техники нашли следы касания хвоста о поверхность ВПП, при этом повреждений конструкции найдено не было.
Борт на некоторое время отстранили от полетов, а после замены картриджа хвостовой пяты Boeing 737-800 снова допустили к полетам.
Немного хуже пришлось пассажирам – неизвестно, почувствовали ли они удар, но вот в Ставрополь им пришлось добираться на автобусах. Ожидающих обратного рейса DP6920 тоже ждала поездка до Минвод, а только потом, по воздуху, в Москву на резервном самолете: он вылетит в девять вечера.