Самолет экстренно сел в Сочи из-за неполадок

Опубликовано: 18:10, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Воздушное судно, направлявшееся из Стамбула в Москву, осуществило экстренную посадку в Сочинском аэропорту. В результате пострадавших нет.

Самолет с пассажирами, совершавший рейс Стамбул - Москва, был вынужден совершить экстренную посадку в Сочи. Об этом сообщили в экстренных службах.

Лайнер направлялся из Турции в российскую столицу. Он должен был прилететь в аэропорт Домодедово.

Однако в какой-то момент у самолета начались технические неполадки. Было принято решение прервать полет и посадить воздушное судно в Сочи.

Экипаж успешно выполнил посадку, сообщает РИА Новости. Никто не пострадал. Специалисты выясняют причины неполадок.

Самолеты будут чаще летать между РФ и Турцией

Авиасообщение между Россией и Турцией продолжает активно развиваться. В конце апреля президенты договорились о наращивании двусторонних авиаперевозок.

Как сообщали в Минтрансе РФ, турецкие авиакомпании будут выполнять почти 50 дополнительных полетов в Россию летом каждую неделю, так что общее их число достигнет почти 629. Перевозки совершаются по 37 маршрутам.

Российские перевозчики в сезон будут выполнять в Турцию более 720 рейсов. Число направлений превысит 60.