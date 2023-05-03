Самолет экстренно сел в Сочи из-за неполадок

Самолет с пассажирами, совершавший рейс Стамбул - Москва, был вынужден совершить экстренную посадку в Сочи. Об этом сообщили в экстренных службах.
Лайнер направлялся из Турции в российскую столицу. Он должен был прилететь в аэропорт Домодедово.
Однако в какой-то момент у самолета начались технические неполадки. Было принято решение прервать полет и посадить воздушное судно в Сочи.
Экипаж успешно выполнил посадку, сообщает РИА Новости. Никто не пострадал. Специалисты выясняют причины неполадок.
Самолеты будут чаще летать между РФ и Турцией
Авиасообщение между Россией и Турцией продолжает активно развиваться. В конце апреля президенты договорились о наращивании двусторонних авиаперевозок.
Как сообщали в Минтрансе РФ, турецкие авиакомпании будут выполнять почти 50 дополнительных полетов в Россию летом каждую неделю, так что общее их число достигнет почти 629. Перевозки совершаются по 37 маршрутам.
Российские перевозчики в сезон будут выполнять в Турцию более 720 рейсов. Число направлений превысит 60.