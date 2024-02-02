Самолет Дубай-Москва развернулся в воздухе из-за нездоровья пассажирки

Вернуться в аэропорт вылета в Дубае пришлось самолету, следовавшему в российскою столицу. Причиной стало ухудшения самочувствия одной из пассажирок.

Самолет перевозчика "Уральские авиалинии" дважды вылетал по маршруту Дубай-Москва, в первый раз ему пришлось вернуться и оставить заболевшую пассажирку.

Воздушное судно вылетело из Дубая, но одна из пассажирок почувствовала себя плохо.

"Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Женщину сняли с рейса для оказания неотложной медицинской помощи. Экипаж ожидал разрешения на вылет из Дубая порядка пяти часов"

– пресс-служба авиакомпании

Повторный вылет прошел штатно, до Москвы борт добрался в пять утра 9 февраля.