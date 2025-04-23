Садыр Жапаров встретится в Москве с Владимиром Путиным

Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня прибыл в Москву с рабочим визитом, в российской столице он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, темой которой станут российско-киргизские отношения.

Сегодня в Москву с рабочим визитом прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров – ожидается, что его примет президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе главы киргизского государства.

"Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 2 июля, с рабочим визитом прибыл в город Москва. Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Внуково-2. В аэропорту президента Садыра Жапарова встретил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин и другие официальные лица"

- пресс-служба президента Киргизии

В ходе своего визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости

Темами предстоящей беседы глав двух государств станут актуальные вопросы российско-киргизского сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах, - добавили в пресс-службе.