Садыр Жапаров встретится в Москве с Владимиром Путиным

Сегодня в Москву с рабочим визитом прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров – ожидается, что его примет президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе главы киргизского государства.
"Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 2 июля, с рабочим визитом прибыл в город Москва. Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Внуково-2. В аэропорту президента Садыра Жапарова встретил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин и другие официальные лица"
- пресс-служба президента Киргизии
В ходе своего визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости
Темами предстоящей беседы глав двух государств станут актуальные вопросы российско-киргизского сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах, - добавили в пресс-службе.