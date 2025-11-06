Саакашвили перевели из клиники в тюрьму

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили возвратили в тюремную камеру из гражданской клиники "Вивамед", объяснив это улучшением его состояния.

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили был возвращен в тюремное учреждение – ранее он длительное время проходил лечение в клинике "Вивамед", соответствующее заявление распространила Специальная пенитенциарная служба Грузии.

В нем говорится, что здоровье Михаила Саакашвили пришло в удовлетворительное, так что ему больше не нужно лечение в больнице. Поэтому, уточнили в службе, Саакашвили выписали из гражданской клиники. После этого он был возвращен в исправительное учреждение №12.

Напомним, что Михаил Саакашвили был арестован первого октября 2021 года. С этого момента он находился в тюрьме в общей сложности меньше полугода. Политика неоднократно направляли в разные клиники, в том числе в тюремную и в военный госпиталь. В "Вивамед" он попал в мае 2022 года.