Саакашвили и другие оппозиционеры обвинены в призывах к свержению власти

Новые обвинения предъявлены экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и другим оппозиционным лидерам – по ряду статей им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Генеральная прокуратура Грузии предъявила бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили и другим известным оппозиционерам ряд серьезных обвинений, подробности рассказал глава надзорного ведомства Георгий Гваракидзе.

По его словам, все уголовные статьи, по которым возбуждены дела, связаны с преступлениями против государства. Это саботаж, оказание помощи зарубежной силе во враждебной деятельности, финансирование деятельности против основ конституционного устройства и нацбезопасности, призывы к насильственной смене конституционного строя или свержению власти.

Обвиняемыми в рамках дел проходят, помимо Саакашвили, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидеры "Ахали" Ника Гварамия и Ника Мелия, руководитель "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе, "Дроа" Элене Хоштария, а также лидеры "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Стоит отметить, что по некоторым из указанных статей обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.