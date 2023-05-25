С конца года в Шушу вернутся более 1,5 тыс вынужденных переселенцев

Опубликовано: 14:45, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Шуше уже возводятся 17 домов для 1,5 тыс бывших вынужденных переселенцев. Они смогут возвратиться на родину с нового года.

Около 1,5 тыс бывших вынужденных переселенцев вернутся в Шушу с конца текущего года. Такие планы озвучит помощник спецпредставителя президента АР в Шушинском районе Кенан Гулиев.

Чиновник пояснил, что уже стартовало строительство 17 домов. Закладка фундамента этих зданий завершена.

"В сентябре прошлого года был дан старт строительству жилого комплекса, который включает в себя 23 жилых дома с общим числом жилых помещений в 450 квартир"

– Кенан Гулиев

Именно в эти дома, подчеркнул спецпредставитель главы государства, и вернутся около 1,5 тыс человек.