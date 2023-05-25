С конца года в Шушу вернутся более 1,5 тыс вынужденных переселенцев

В Шуше уже возводятся 17 домов для 1,5 тыс бывших вынужденных переселенцев. Они смогут возвратиться на родину с нового года.
Около 1,5 тыс бывших вынужденных переселенцев вернутся в Шушу с конца текущего года. Такие планы озвучит помощник спецпредставителя президента АР в Шушинском районе Кенан Гулиев.
Чиновник пояснил, что уже стартовало строительство 17 домов. Закладка фундамента этих зданий завершена.
"В сентябре прошлого года был дан старт строительству жилого комплекса, который включает в себя 23 жилых дома с общим числом жилых помещений в 450 квартир"
– Кенан Гулиев
Именно в эти дома, подчеркнул спецпредставитель главы государства, и вернутся около 1,5 тыс человек.