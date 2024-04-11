Игорь Коротченко: вывод миротворцев из Азербайджана фиксирует новую реальность на Южном Кавказе 

Политический аналитик Игорь Коротченко специально для "Вестника Кавказа" проанализировал причины вывода российских миротворцев из Азербайджана и подвел итоги работы их миссии в Карабахском экономическом районе АР.

Вывод российских миротворцев из Карабахского экономического района Азербайджана фиксирует новую реальность, сложившуюся на Южном Кавказе после закрытия "карабахского вопроса". Об этом, комментируя совместное решение Москвы и Баку о прекращении работы миротворческой миссии, "Вестнику Кавказа" рассказал генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко.



"В прошлом году произошли очень серьезные военно-политические изменения в регионе. Российский миротворческий контингент вводился в Карабах для того, чтобы зафиксировать промежуточные итоги Карабахской войны: российские посты миротворцев были размещены вдоль линии соприкосновения сторон, какой она была на момент прекращения боевых действий в ночь на 10 ноября 2020 года, и вдоль Лачинского коридора. Статус российских миротворцев изначально был именно таким", – прежде всего сказал он.



"В сентябре 2023 года, как известно, были проведены антитеррористические мероприятия, Карабахский экономический район перешел под полный контроль Азербайджана, а армянское население добровольно его покинуло, переехав на территорию Армении. В этой связи возникла новая реальность – и в свете новой реальности по согласованию между Москвой и Баку было принято решение о поэтапном выводе российского миротворческого контингента из Карабахского экономического района Азербайджана, что и происходит в настоящее время", – сообщил Игорь Коротченко.



"Надо отметить, что российские миротворцы с честью и достоинством выполнили возложенную на них миссию и выводятся на территорию РФ в связи с достигнутыми соглашениями между Москвой и Баку. Пока нет точной информации, в какие сроки он выйдет полностью, но очевидно, что процедура будет реализовываться поэтапно и по согласованию в установленные сроки между российской и азербайджанской стороной", – добавил политический аналитик.

Итоги работы РМК в Азербайджане

Говоря о конкретных результатах работы российских миротворцев в Азербайджане в течение 3,5 лет, Игорь Коротченко в первую очередь обратил внимание на исполнение пунктов Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года. "Российский миротворческий контингент обеспечил на момент, когда начал действовать в Карабахе, выполнение договоренностей, достигнутых в трехстороннем формате. Боевые действия были остановлены, армянские войска – выведены из Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов, посты миротворцев взяли на контроль ситуацию по линии разграничения сторон. В этом плане, я думаю, их миссия была миссией стабильности", – отметил он.



"В свете того, что карабахские сепаратисты активно осуществляли диверсии и теракты, в том числе заново минировали территории Азербайджана, произошел новый виток обострения, и для его прекращения в сентябре 2023 года прошли точечные антитеррористические мероприятия азербайджанской армии. После этого были сообщения, что российские миротворцы могут принять участие в разминировании освобожденных территорий, но теперь мы видим, что двумя странами принято решение о завершении их миссии в связи с выполнением возложенных на них задач", – констатировал главный редактор "Национальной обороны".



"В своих публичных выступлениях и президент Владимир Путин, и президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивали роль и значение миротворческого контингента для обеспечения мира и стабильности в регионе. Оценки со стороны лидеров двух государств были исключительно положительные. У армянской стороны другой подход, но он обусловлен некоторыми политическими и конъюнктурными моментами в оценках, которые дает тот же самый Никол Пашинян с учетом дрейфа Армении на Запад. Странно было бы слышать позитивные оценки работы российских миротворцев со стороны режима, который тесно связал себя с Францией, США и Евросоюзом", – заключил Игорь Коротченко.