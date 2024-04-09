Между Арменией и Азербайджаном нет четких границ - ЕС

В Евросоюзе видят необходимость в делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Сейчас между странами нет международной границы, заявили в ЕС.

Граница между Азербайджаном и Арменией должна быть делимитирована, сделать это необходимо в рамках Алма-Атинской декларации 1991 года, заявили в ЕС.

Сейчас четкой границы между странами нет, отметили в делегации Евросоюза в Армении. Необходимо провести делимитацию и демаркацию для стабильности в регионе.

"В этом процессе (делимитации и демаркации), разумеется, нужно обсудить все территории, включая те, на которых находятся азербайджанские подразделения, и которые были в составе Армянской ССР, как и те территории, на которых находятся армянские подразделения, и которые были в составе Азербайджанской ССР"

– представительство ЕС

ЕС пересматривает подход к Южному Кавказу?

Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров оценил решение Брюсселя отказаться от прежней односторонней поддержки Армении в вопросе армяно-азербайджанской границы как позитивное. "Если прежде мы слышали в евроструктурах утверждения о наличии четких границ между Арменией и Азербайджана – на которых и размещается пресловутая "наблюдательная" миссия ЕС – то теперь еврочиновники признают, что в действительности граница между двумя республиками по сей день остается условной. Еще до распада СССР Азербайджана и Армения находились в состоянии войны, потому за 30 с лишним лет ни один метр их границ не был должным образом установлен и задокументирован. Признание этой реальности является необходимой отправной точкой для начала практической работы по делимитации и демаркации", - сказал он.

"Основная проблема урегулирования делимитационных вопросов Азербайджана и Армении состоит в том, что Ереван принципиально отказывается признавать условность границы и настаивает на наличии уже установленных рубежей, относительно которых должны проводиться те или иные двусторонние действия, будь то отвод войск либо разметка территории пограничными столбами. Разумеется, при этом власти Армении говорят о рубежах в том виде, в каком они сами хотят их видеть, не договариваясь ни о чем с Баку. Вполне логично, что азербайджанское руководство подобный подход не приемлет, говоря на решении всех без исключения двусторонних вопросов на двусторонней же основе. В итоге выходит, что Ереван блокирует работу по делимитации, отвергая принцип равноправия и требуя буквально провести границу там, где ему нравится. Раньше это получала поддержку в Евросоюзе, что придавало режиму Никола Пашиняна сил в саботаже урегулирования", - обратил внимание Андрей Петров.

"Если официальный ответ представительства ЕС был согласован с офисом Жозепа Борреля и озвученная позиция равна позиции Брюсселя, это в корне меняет дело. В ответе содержится прямой призыв заняться делимитацией армяно-азербайджанской границы на практике, чтобы у Евросоюза появились юридические основания считать тот или иной участок земли на Южном Кавказе территорией Азербайджана либо Армении. Понятно, что призыв обращен прежде всего к Еревану, ранее занимавшемуся блокадой делимитационных работ, поскольку Баку (как и во всех других вопросах урегулирования) настроен на скорейшее конструктивное решение оставшихся задач послевоенного времени. Учитывая степень политической зависимости режима Пашиняна от Запада, можно оценить этот призыв как команду сесть за стол переговоров и договориться с Баку о границе. Независимо от мотивов, заставивших Брюссель изменить позицию, это несомненно позитивное событие, поскольку без западной поддержки желание Еревана саботировать урегулирование быстро иссякнет", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".