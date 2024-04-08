Пашинян: Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном в рамках Алматинской декларации

Премьер Армении заявил, что республика готова заключить мир с Азербайджаном в рамках договоренностей, которые изложены в Алматинской декларации 1991 года.

Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном. Такое заявление сделал премьер-министр РА Никол Пашинян по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Он отметил, что урегулирование отношений может состояться на основе Алматинской декларации, которая была подписана в 1991 году.

Также Пашинян заявил о том, что подписание мирного договора может произойти в рамках ранее установленных договоренностей.

По его словам, по итогам заключения мира будет разблокирован инфраструктура региона.

"Я представил своему коллеге последние переговоры с Азербайджаном, подтвердил готовность Армении установить стабильность и мир в регионе на основе трех принципов, уже согласованных между Арменией и Азербайджаном. Это взаимное признание территориальной целостности на основе положений Алматинской декларации 1991 года и осуществление взаимной делимитации между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование региональных инфраструктур на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства"

- Никол Пашинян