Вестник Кавказа

Электробусы запустят в Шуше

Электробусы запустят в Шуше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Шуше пустят в ход электроавтобусы. Шуша станет первым городом в Карабахе, где будет функционировать данный вид транспорта. Запуск запланирован в новом месяце.

Спецпредставитель руководителя АР в Шушинском районе Карабахского экономического района Азербайджана Айдын Керимов рассказал о запуске электробусов в Шуше.

Он заявил, что Шуша станет первым городов в Карабахе, где будет функционировать данный вид транспорта. По его словам, автобусы собираются в Гяндже вместе с белорусскими коллегами.

Керимов отметил, что запуск электробусов в Горде запланирован в следующем месяце. В настоящее время, добавил спецпредставитель, город обзавелся четырьмя автобусами.

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