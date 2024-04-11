Вывод российских миротворцев из Азербайджана прокомментировали в Госдуме

Российский миротворческий контингент полностью выполнил свою миссию в Карабахском экономическом районе Азербайджана, заявил первый вице-председатель комитета Госдумы по обороне. По словам Алексея Журавлева, фактически российские миротворцы там больше не нужны.

Миссия российских миротворцев в Карабахе на сегодняшний день полностью выполнена, пояснил первый зампредседателя оборонного комитета Госдумы.

Алексей Журавлев уточнил, что необходимости в РМК на территории Азербайджана сейчас нет, ведь в Карабахе больше не существует противоборствующих сторон, передает РИА Новости.

"А с тем, что он принадлежит Азербайджану, уже никто не спорит"

– депутат

Вывод российских миротворцев из Карабаха

Напомним, сегодня СМИ сообщили о начале вывода РМК с территории Азербайджана. Российские СМИ опубликовали видео процесса.

Видео: телеканал "Звезда"

Факт вывода подтвердил представитель Кремля. Никаких подробностей Дмитрий Песков не сообщил.

Со стороны Баку заявление сделал помощник президента: Хикмет Гаджиев заявил, что соответствующее решение было вынесено высшим руководством обеих стран. Он уточнил, что процесс уже запущен. По словам дипломата, его организуют оборонные ведомства РФ и АР

Российские миротворцы были дислоцированы на территории Азербайджана согласно Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. В соответствии с документом срок пребывания РМК составлял 5 лет. Кроме того, соглашение предусматривает его автоматическое продление при отсутствии возражений у сторон. Таким образом, РМК выводится из Азербайджана досрочно.

По не подтвержденной пока информации, миротворцы будут покидать территорию Азербайджана в несколько этапов. Вывозить их будут через Дагестан.