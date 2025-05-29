Вестник Кавказа

С главным кандидатом на пост наставника определились в "Ахмате"

С главным кандидатом на пост наставника определились в "Ахмате"
Новым главным тренером "Ахмата" может стать Александр Сторожук. В настоящее время он тренирует тульский "Арсенал".

Руководство футбольного клуба "Ахмат" хочет назначить на пост главного тренера Александра Сторожука, тренирующего в настоящее время тульский "Арсенал".

По данным Metaratings, 43-летний специалист стал основным кандидатом на то, чтобы занять пост наставника грозненской команды.

Официальные переговоры между сторонами сейчас вестись не могут, поскольку у Стороженко действующий контракт с тульской командой. 

Как отмечается, клубы не могут достичь договоренности о компенсации. 

Напомним, в сезоне 2024/25 "Ахмат" занял 14-е место в чемпионате России и сыграл в переходных матчей с "Уралом". В первой встрече победу одержала, екатеринбургская команда (2:1), а во второй – грозненская (2:0). Таким образом, "Ахмат" сохранил себе прописку в РПЛ на следующий сезон.

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