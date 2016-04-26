Кто такой Сергей Ташуев и почему он ушел из ФК Ахмат?

Сергей Ташуев – российский футбольный специалист. Тренировал такие команды, как "Анжи", "Краснодар", "Кубань", "Ахмат", "Факел". Ташуев 28 мая 2025 года ушел с поста главного тренера "Ахмата".

Сергей Ташуев за свою тренерскую карьеру проработал в 20 футбольных клубах. Российский наставник не задерживался надолго ни в одной команде. Его считают неплохим кризисным специалистом, за плечами которого большой опыт в спасении команд от падений или выводе клубов в Премьер-лигу. При этом сам тренер не считает себя "спасателем".

Биография и начало тренерской карьеры Сергея Ташуева

Сергей Ташуев родился 1 января 1959 года в поселке Старый Мерчик Харьковской области в семье чеченца и белоруски. В возрасте 6 лет мальчик вместе с родителями перебрался в Чечню, где вырос и прожил большую часть своей жизни.

Свою тренерскую карьеру он начал в 1992 году с прихода на пост наставника буденновской "Дружбы". Ташуев проработал в клубе из Ставропольского края год. Не добившись успехов, он на три года оставил работу тренера. С 1996 по 1997 годы наставник руководил баксанской командой "Автозапчасть".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В период с 1992 по 2009 год Ташуев сменил 11 футбольных клубов. Помимо "Дружбы" и "Автозапчасти", он работал на разных должностях в "Крыльях Советов" из Самары, бронницком "Фабусе", "Автодоре" из Владикавказа, "Сатурне" из Раменского, грозненском "Тереке", "Звезде" из Серпухова, "Спартаке-МЖК" из Рязани, ФК "Луховицы", "Салют-Энергии" из Белгорода.

Ташуев в ФК Краснодар и ФК Спартак-Нальчик

По окончании сезона 2009 года Ташуев согласился возглавить созданный год назад футбольный клуб "Краснодар", трудовое соглашение было рассчитано на 2 года. В сезоне 2010 года Ташуев привел "горожан" к пятому месту в первом дивизионе. Сам же тренер покинул в ноябре того же года клуб по причине возможного перехода в Российскую Премьер-Лигу. При этом "Краснодар" получил повышение из-за отказа "Сатурна" от участия в сезоне 2011-2012. Клуб из Кубани в 2011 году занял место расформированной команды в Премьер-лиге.

© Фото: пресс-служба ФК "Ахмат"

Но и Ташуев не остался без работы, и в июне 2011 года наставник получает заветное повышение в Премьер-лиге, возглавив нальчикский "Спартак". На момент назначения клуб из Кабардино-Балкарии находился на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России. Ташуев не проработал в Нальчике до конца сезона и 7 апреля 2012 года ушел в отставку по причине неудовлетворительных результатов. Сам "Спартак-Нальчик" в том сезоне покинул элиту российского футбола.

Карьера Ташуева в Анжи и Кубани

До назначения в "Анжи" в 2014 году Ташуев проработал главным тренером в знакомом ему клубе "Салют-Энергия" (2012-2013) и харьковском "Металлурге" (2013-2014). Дагестанский клуб специалист возглавил летом 2014 году. "Анжи" в тот период после смены вектора развития и продажи известных игроков вылетел из Премьер-лиги, поэтому руководство поставило перед тренером задачу вернуть команду в РПЛ. Ташуев вместе с помощниками справился с этой задачей – "Анжи" в 2015 году получил повышение, однако в конце мая было объявлено о расставании клуба с Ташуевым.

© Фото: пресс-служба ФК "Анжи" Махачкала

Следующей командой в карьере специалиста стала краснодарская "Кубань" из Премьер-лиги. Он встал у руля клуба 17 сентября 2015 года, но ушел в отставку по собственному желанию 26 апреля 2016 года. В тот период "кубанцы" находились на 14 месте в чемпионате, а по итогу вылетели в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах.

Сергей Ташуев и Нант

После ухода из "Кубани" ходили разговоры о возможном отъезде Сергея Ташуева в Европу, в частности, во Францию. СМИ в 2016 году сообщали о заинтересованности французского "Нанта" в назначении российского специалиста. Позже эту информацию подтвердил и сам наставник. Кроме того, он говорил, что вел переговоры со спортивным директором, однако выбор пал на Сержиу Консейсау.

Работа Ташуева в Белоруссии и Чайке

"Кубань" до 2018 года оставалась последним местом работы Ташуева. Тренер не работал около двух лет. Но в апреле 2018 года россиянин получает работу за рубежом. На этот раз ему выпала возможность возглавить "Шахтер" из Солигорска (Белоруссия). Он проработал с "горняками" больше года, а под его руководством команда в 2019 году завоевала Кубок Белоруссии. В ноябре того же года Ташуев покинул "Шахтер".

© Фото: пресс-служба ФК "Чайка"

Россиянин снова на длительное время прекратил тренерскую деятельность и вернулся к ней в начале января 2021 года, став наставником песчанокопской "Чайки" в ФНЛ. В апреле 2022 года Ташуев снова вернулся в солигорский "Шахтер", но покинул его в сентябре того же года. Во многом благодаря работе Ташуева клуб из Солигорска стал чемпионом страны в сезоне 2022 года. Сам тренер получил золотую медаль.

Рекорд Ахмата с Ташуевым

Тренер покинул белорусский чемпионат для того, чтобы вернуться в Россию. 22 сентября 2022 года стало известно о назначении Ташуева на пост главного тренера грозненского "Ахмата" до конца сезона 2022-2023. Под его руководством клуб из Чечни повторил достижение сезона 2016-2017, заняв 5-е место в чемпионате России. Причем "Ахмат" с Ташуевым до последних туров боролся за медали.

© Фото: пресс-служба ФК "Ахмат"

После успешного для грозненцев сезона соглашение с Ташуевым было продлено. Но 15 августа 2023 года после двух проигранных подряд матчей в Кубке России, а также трех поражений в четырех играх в РПЛ, тренер был уволен с занимаемой должности.

Ташуев в "Факеле"

Без работы специалист долго не оставался. В начале сентября 2023 года Ташуев возглавил воронежский "Факел", однако по семейным обстоятельствам покинул его 26 апреля 2024 года, не проработав в нем до конца сезона. "Факел" тот чемпионат закончил на высоком для себя 11-м месте.

© Фото: пресс-служба ФК "Факел"

Возвращение Ташуева в "Ахмат"

В сентябре 2024 года состоялось возвращение Ташуева в "Ахмат", специалист подписал двухлетний контракт. На посту главного тренера грозненцев он сменил Магомеда Адиева.

Ташуев ушел из "Ахмата"

Перед приходом Ташуева "Ахмат" располагался на предпоследней строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, а безвыигрышная серия во всех турнирах длилась больше месяца. Ташуева звали в команду для исправления ситуации, но дважды в одну реку войти не удалось. Второй приход специалиста оказался неудачным.

© Фото: пресс-служба ФК "Ахмат"

На протяжении всего сезона "Ахмат" боролся за выживание и по его итогу занял 14-е место в таблице, что позволило команде Ташуева побороться за сохранение прописки в РПЛ через стыковые матчи против екатеринбургского "Урала". Первый матч закончился поражением клуба из Чечни со счетом 1:2.

Сразу же после проигрыша в первой игре Ташуев объявил о своем уходе с поста главного тренера грозненского "Ахмата". Сам же наставник заявил, что принял решение покинуть клуб в раздевалке после игры. Он также выразил надежду, что его отставка поможет команде остаться в Премьер-лиге.